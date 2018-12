Ringprikken en kikkers tellen

Vandaag is de wereld weer een beetje gekker geworden. Kijk, ook ik kijk graag lekker samen naar Oranje in het café, of Ajax soms, bij oerbruine kroeg Gijs de Rooy bij mij op de hoek. Als Ajax op zondagmiddag speelt, krijg je er gratis soep bij.



Allemaal helder.



Maar opeens gingen allemaal mensen samen kijken naar de finale van Wie is de Mol? in VondelparkCS en zaten de kroegen vol tijdens Zomergasten met Eberhard van der Laan.



Kan het nog gekker, denk je dan.



Nou, dat is meestal een kwestie van even rustig afwachten.Deze avond komen liefhebbers bij elkaar voor de finale van Expeditie Robinson. In de Ziggo Dome. Misschien moet ik dat herhalen.De Ziggo Dome.