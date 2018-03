Rijksmuseum verwacht drukte bij Marten en Oopjen

Maandag was het ook al schuifelen in de Philipsvleugel toen de vrienden van het Rijksmuseum en de leden van Vereniging Rembrandt al naar binnen konden voor de expositie met de onlangs gerestaureerde huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit van Rembrandt.



In het eerste deel van de tentoonstelling rond Marten en Oopjen hangen 38 levensgrote portretten van 'de jetset door de eeuwen', zegt museumdirecteur Taco Dibbits.



Internationale samenwerking

Nederland en Frankrijk hebben de portretten van Marten en Oopjen samen van een Franse particulier gekocht. Ze betaalden elk 80 miljoen euro voor de schilderijen, die in 1634 zijn gemaakt. De kunstwerken zijn bijna vierhonderd jaar in privébezit geweest.



De gezamenlijke aankoop heeft volgens het Rijksmuseum tot een unieke internationale samenwerking geleid. Anderhalf jaar lang hebben restauratoren en andere deskundigen uit Nederland en Frankrijk aan de topstukken gewerkt.



Rijkeluiszonen

Het andere deel laat de wereld van de rijken achter gesloten deuren zien. In roze licht zijn hier prenten en tekeningen uitgestald vol gokkende rijkeluiszonen en herendiners die ontsporen in een drankgelag.