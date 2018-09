Rijksmuseum toont 'uiterst zeldzame' tekening Vermeyen

Volgens het Rijksmuseum laten de werken de tekenkunst 'in al haar facetten zien: van naaktstudies tot landschapskunst'. De tekeningen zijn verspreid over vijf zalen. In elke zaal staat één werk centraal.



Zo is een zaal ingericht rond een van de vroegst bewaarde studies naar het vrouwelijk naakt uit de Noordelijke Nederlanden. En in een andere zaal is een zeldzame tekening van Jan Cornelisz Vermeyen (ca. 1500-1559) te bewonderen.



Hoogtepunten

Ook wordt een panoramagezicht van Jacob Cats (1741-1799) getoond, een van de hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar.



Verder zijn tekeningen uit het dagelijks leven van de Amsterdamse kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1846) te zien en is een zaal ingericht met 17de-eeuwse tekeningen van kinderen door onder anderen Gerard ter Borch.



De werken zijn recent aangekocht met steun van de leden van de Vereniging Rembrandt en van 19 september 2018 tot en met 4 maart 2019 te zien in het Rijksmuseum.