Rijksmuseum presenteert 4 Idfa-films over oorlog in Eye

Regisseur over openingsfilm

Het Idfa open woensdagavond met Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini (32). 'Het had ook een speelfilm kunnen zijn.'



Amini vindt het spannend, de opening. Nóg spannender dan Cannes, waar hij eerder dit jaar was. "Dat was een kortfilm, dit is een groot project waar ik drie jaar aan heb gewerkt. En het is in Amsterdam, mijn stad. Ik vertel in een stad die dicht bij mijn hart ligt een verhaal over een stad die dicht bij mijn ziel ligt."