Rijksmuseum koopt De Medici-beeld uit de 16e eeuw

Het gaat om een sculptuur van Bartolomeo Ammannati, die het maakte in opdracht van Cosimo de Medici, onderdeel van de machtige en invloedrijke familie De Medici.



Het is een klein beeld, van ongeveer 30 centimeter, van een naakte jongeman die in zijn hand een bol vasthoudt als symbool van de kosmos, terwijl hij voor een fontein in Florence staat.



Volgens het Rijksmuseum is de bol een toespeling op de naam van de opdrachtgever van het beeld. Vanwege de kwetsbaarheid van wassen beelden is het een extreem zeldzaam beeld, aldus het museum.



De aankoop werd gedaan dankzij een schenking van de BankGiro Loterij. Het is niet bekend hoeveel geld voor het beeld is betaald.