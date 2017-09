Rijks zet Frans-Nederlands menu op tafel bij Maelwael-expo

Johan Maelwael wordt gezien als Nederlands eerste schilder, en was in de vijftiende eeuw een veelgevraagd kunstenaar aan het Bourgondische hof.



De komst van deze tentoonstelling was voor Joris Bijdendijk, de chefkok van het met een Michelinster bekroonde Rijksrestaurant, een mooie aanleiding voor een Frans-Nederlandse special.



Lunch en diner

De drie Franse koks die hij heeft uitgenodigd zijn Florent Ladeyn, Loïc Villemin en Jean Michel Carrette, die alle drie in vooraanstaande Franse restaurants werken.



Samen verzorgen zij het Maelwaelmenu in het weekend van 3 tot en met 5 november. Zowel de lunchmenu's als de diners zijn geïnspireerd op het werk van de Nederlandse kunstenaar en bevatten hoofdzakelijk ingrediënten uit Nederlandse en Franse gebieden.



Oktober

Aan het speciale menu hangt wel een prijskaartje. Tijdens de lunch wordt een 6-gangen menu geserveerd voor €75 p.p. en tijdens het diner een 8-gangen menu voor €105 p.p. Reserveren kan via de website.



De tentoonstelling rond Johan Maelwael in het Rijksmuseum is te zien van 6 oktober tot 7 januari 2018.