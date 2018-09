Rij bij opening eerste Nederlandse vestiging Uniqlo

Waar Uniqlo in Japan en elders in Azië veel winkels heeft, richt het bedrijf zich in Europa op 'grote winkels in iconische steden'. Daarmee wil Yanai de naamsbekendheid van Uniqlo vergroten.



Casual

Uniqlo richt zich op basiskledingstukken die stijlvol zijn, maar niet achter de laatste mode aan lopen. Yanai ziet in Nederland daarom een uitstekende markt voor zijn belangrijkste merk. "Ik zie hier bijna niemand in pak lopen. Mensen kleden zich graag casual.''



Het Japanse merk profileert zich ook met het gebruik van nieuwe technologie in zijn kleding. Zo heeft het een lijn met kleding van een stof die extra warmte afgeeft en dunne stoffen die toch water- en winddicht zijn.



In de schulden

Ontwikkelingsorganisatie Schone Kleren Campagne plaatst een kanttekening bij de feestelijke opening in Amsterdam. "Terwijl Uniqlo de champagne opentrekt, zitten 2000 vrouwen en mannen nog in de schulden," zegt Mirjam van Heugten.



Ze verwijst naar de sluiting van een kledingfabriek in Indonesië, nadat Uniqlo plotseling de productie had verplaatst om kosten te besparen. De arbeiders bleven met lege handen achter en wachten nog altijd op de ontslagvergoeding, waar ze wettelijk recht op zouden hebben.



Lees ook: Duurzaam entree van een Japans merk