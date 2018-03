Rialto gaat films vertonen in collegezalen van VU

Rialto, ook gevestigd op de Ceintuurbaan, wil vijfduizend filmvoorstellingen per jaar programmeren in vier van de negen nieuwe collegezalen die hiervoor geschikt gemaakt worden.



Het project maakt onderdeel uit van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit en gaat in september 2019 van start.



Op termijn komt er ook een grote bioscoop in het Kenniskwartier, zoals dit deel van de Zuidas wordt genoemd. Dat is nodig omdat zich naast alle bedrijven ook steeds meer bewoners vestigen in het gebied. Als de Zuidas is volgebouwd wonen er naar schatting 15.000 mensen.