Restaurants 212 en Bougainville krijgen eerste Michelinster

Richard van Oostenbrugge van 212: "We zijn nog niet eens een jaar open en nu al een ster." Het restaurant aan de Amstel wordt onder andere geroemd om de grote kaascollectie.



In het Proefwerk (9) uit april schreef Hiske Versprille over 212: "De gerechten die ons echt sprakeloos maken, doen dat niet door trucs, maar door hun enorme finesse en balans: zachte krab met pittig-vlezige XO-saus van krab, een briesje citroengras, een obsceen knapperig kip-tapiocading en een ongelooflijk zwezerikschuim. Amsterdam heeft er een toprestaurant bij."



Beste sommelier

Bougainville kreeg in Proefwerk een 8 in juni. Versprille: "Fantastisch gepocheerde zeebaars op een geinig hartig gebakken risottokoekje, met crème van geroosterde pequillo (een kleine puntpaprika) en langoustineschuim. Erg lekker en compleet."



Verlies is er ook: in Amsterdam raakt Sazanka in het Okura Hotel zijn ster kwijt. Noël Vanwittenbergh van Ciel Bleu, ook in het Okura, kreeg de jaarlijkse Michelin Award voor beste sommelier uitgereikt.



Twaalf eerste sterren

In totaal kregen twaalf restaurants in Nederland kregen een eerste ster. Naast de twee zaken uit Amsterdam zijn dat Flicka (Kerkdriel), Voltaire (Leersum), Restaurant de Rozaria (Helmond), The Millén (Rotterdam), Olivijn (Haarlem), O&O (Sint Willebrord), Rijnzicht (Doornenburg), De Loohoeve (Schoonloo), Monarh (Tilburg) en Oonivoo (Uden).



Sabero in Roermond en Pure C in Cadzand kregen beide een tweede ster uitgereikt. In Amsterdam is er geen tweesterrenrestaurant bijgekomen. Wel behouden &Moshik, Ciel Bleu, Librije's Zusje en Aan de Poel hun twee sterren.



Lees ook: Hoe de Michelin Gids dé autoriteit is geworden