Restaurant Buitensluiting discrimineert met opzet

Mensen buitensluiten op basis van uiterlijk. Dat is toch discriminatie?

"Het is hard, maar dat is precies het doel. De pop-up - in het NewWerkTheater - is bedacht in opdracht van het Liliane Fonds, dat dagelijks ziet hoe kinderen in ontwikkelingslanden worden buitengesloten. Vanwege een klompvoetje of albinisme ­worden vele kinderen niet toegelaten op scholen of zelfs uit hun gezin ­gezet."



En hoe laten jullie dat zien in ­Buitensluiting?

"Aan het begin van de avond wordt met een soort rad van fortuin ­bepaald wie in plaats van een ­driegangendiner door Miljuschka Witzenhausen alleen water en brood geserveerd krijgt. Op het rad staan ­relatieve ­kenmerken, zoals langste haar of donkerste ogen, waardoor aan elke tafel één iemand wordt ­buitengesloten. Zo laten we zien hoe ­willekeurig ­buitensluiting is."