Restaurant 212 nieuwkomer in toplijst Lekker500

Tijdschrift Lekker stelt al ruim 40 jaar een lijst met de 500 beste restaurants in Nederland samen. Bij de 100 hoogst scorende zaken zijn 17 restaurants uit Amsterdam en Amstelveen te vinden. Dat is nagenoeg dezelfde score als vorig jaar.



De enige nieuwkomer is restaurant 212, de begin dit jaar geopende zaak van Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot. Met plek 57 is het restaurant echter net niet de hoogste nieuwe binnenkomer.



Ron Gastrobar

Restaurant Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet in Kruiningen staat dit jaar op de eerste plaats van Lekker500. Ciel Bleu gooit in Amsterdam nog steeds de hoogste ogen met een vierde plaats, al is dat wel een plek lager dan vorig jaar. Het tweesterrenrestaurant wisselt van plek met De Leest in Vaassen, dat ook een Michelinster meer heeft.



Ook Spectrum, voorheen bekend als Librije's Zusje, doet met plek zeven net één stapje terug. Grootste daler uit de hoofdstad is Ron Gastrobar. Het restaurant van Ron Blaauw zakt tien plaatsen naar beneden naar nummer 38.



The White Room en Bolenius doen betere zaken: beide kruipen elf plekken omhoog.



De lijst van Amsterdamse restaurants in de Lekker500:



4. Ciel Bleu (vorig 3)

7. Spectrum (vorig 6)

21. La Rive (vorig 18)

27. Vermeer (-)

29. Vinkeles (-)

30. Bridges (-)

31. Bord'eau (-)

37. Le Restaurant (-)

38. Ron Gastrobar (vorig 28)

42. &moshik (-)

45. Yamazato (vorig 44)

51. The White Room (vorig 62)

56. Aan de poel (vorig 55)

57. 212 (nieuw)

66. Rijks (vorig 64)

73. Bolenius (vorig 84)

84. Lastage (vorig 82)