René Froger blijkt ook nog jarig, het feest kan niet op

Best koud. Het begint op Sinterklaas te lijken. Komen ze in een stoomboot misschien? Met glitters uit de schoorsteen.



Getoeter om de hoek. En daar komt een limo, in rood-wit-blauw. Niet om te zeuren, maar die past toch echt ruim in dit ­straatje.



De mannen stappen uit. Gerard Joling in een rode mantel met ­lange sleep. Op het terras van Soho zingen ze Lang zal ze leven.



Er is een fotomomentje. Bij de ­auto, voor de deur, achter de bar, pilsje erbij en nog zowat.



Dan blijkt René Froger ook nog eens jarig, het feest kan niet op. We zingen Hij leve hoog en Froger moet een rondje geven.



Er is groot nieuws - en voor een wezenlijk deel van Nederland van groot belang: het thema van de ­komende editie. Dan snapt de rest van Amsterdam ook meteen waarom in het laatste weekeind van mei iedereen om je heen in de metro en de file helemaal in het wit, goud of als cowboy is gekleed.