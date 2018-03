Remy Bonjasky zat duidelijk op motivational speaking

Wat lancering BNJSKY

Waar Undercurrent, Papaverweg

Wie Remy Bonjasky, Charly Luske, Sonja Teuben, Rob Schalker, Renate Goet, ­Bastiaan van Schaik

Wanneer donderdag 15 maart, 13.00 tot 15.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans is dus groter dan Remy Bonjasky, maar bedoelt daar verder niks mee

In 2003 werd hij voor het eerst wereldkampioen K1, in Japan, drie gevechten op één avond, voor 70.000 mensen. Het jaar daarna weer.



Maar toen werd hij laks, kreeg hij ruzie met zijn trainer over geld, kwam hij in een vechtscheiding terecht én zijn moeder overleed. Hij knokte terug en werd in 2008 opnieuw kampioen.



"Drie keer K1-kampioen. Als ik dat had gezegd in Japan, had ik applaus gekregen."



We klappen alsnog.



En nu dus een kledinglijn, maar niet zomaar eentje, een kledinglijn met een verhaal. "Iedereen heeft een verhaal. Overgewicht, finan­ciële problemen of in een relatie. Allemaal. Elke dag die strijd aan."



Daarom staan motiverende teksten op de shirts. Anders ben je alleen maar textiel aan het verkopen.



Na de lunch krijg ik een shirt mee. Op de borst het BNJSKY-logo, supercool. Bovenaan de mouw staat een hele alinea. Push yourself, go beyond what is expected, en dat is nog maar de eerste regel.



Daar kan gewoon een colbertje overheen.



