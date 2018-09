Rembrandthuis koopt tekeningen van Degas en Manet

Degas maakte de tekening rond 1859 als student in Rome. Hij was gewaarschuwd voor het 'verkeerde' voorbeeld van de anti-academische Rembrandt, toch maakte hij een tekening naar een ets van Rembrandt.



"Hij heeft die ets waarschijnlijk gezien in een particuliere collectie in Rome," zegt David DeWitt, hoofdconservator van het Rembrandthuis.



Jong maar gevormd

"Je kunt als het ware over de schouder van de kunstenaar meekijken. De tekening maakt duidelijk dat Degas hier al een begaafde tekenaar was. Hij was jong, maar gevormd. Daardoor zie je het werk van twee meesters als het ware tegelijk."



Opvallend genoeg liet Degas de grote figuur van Goliath, prominent aanwezig op de ets van Rembrandt, achterwege.



"Misschien identificeerde Degas zich met de jonge, zelfverzekerde figuur van David."



De potloodtekening is voor bijna 16.000 euro gekocht en komt rechtstreeks uit de nalatenschap van Degas.