Reizende Aids Expo toont harde feiten over hiv

De omgebouwde zeecontainer vertelt de verhalen van mensen die met hiv leven. Los van het kijkje dat de expo in hun levens biedt, is het ook een spiegel. "Veel mensen in Nederland hebben het idee dat aids is opgelost, maar dat is verre van waar," zegt Karolien Maris, woordvoerder van het fonds.



"Daarom vind je in de expo niet alleen de positieve verhalen over hoe te leven met hiv, maar ook harde, actuele feiten. Zoals dat het aantal nieuwe hiv-infecties niet snel genoeg daalt, er steeds minder geld beschikbaar is en dat er in sommige delen van de wereld nieuwe brandhaarden van aids-epidemieën ontstaan. Zoals in Oost-Europa."



Aids Expo

29 en 30 juni en 1 juli

Buikslotermeerplei