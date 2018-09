Regisseur Pernille Fischer Christensen bij Parool Film Fest

Fischer is aanwezig bij een speciale vertoning van de door haar geregisseerde film Becoming Astrid, over het leven van de beroemde Zweedse schrijfster Astrid Lingren (1907-2002). Na afloop van de film is er een Q&A met Fischer.



Lingren maakte al op jonge leeftijd een ingrijpende gebeurtenis mee die het verdere verloop van haar leven bepaalde. Ze koos een ander pad dan in die tijd van haar verwacht werd en werd schrijfster.



Met haar kinderboeken zoals die over Pippi Langkous is ze een van de meest geliefde schrijfsters van haar generatie geworden. Becoming Astrid is vanaf 29 november in de Nederlandse bioscopen te zien.