Rijksmuseum maakt zich op voor concert Underworld

Dansen met beperkingen

In de foyer van Pathé City op het Leidseplein hebben mensen met parkinson, reuma en ms een bijzondere middag. Stichting Dance for Health organiseert met dj Jean een speciale dansles, want dansen heeft bewezen positieve effecten.



Deelnemer Sigrid Stroux (45), vaste gast bij Dance for Health, heeft niet alleen parkinson maar ook nog eens ms. “Ik heb er onwijs veel zin in. Door mijn ziektes ben ik helemaal verkrampt maar dansen opent mij. Na elke dansles denk ik: ik kan de wereld weer aan.” Maar een uur dansen houdt Stroux niet vol. “Ik heb mijn rollator bij me, ik ga straks wel weer even zitten.”



Choreograaf Itamar Serussi van het Scapino Ballet neemt de open les voor zijn rekening. Stichting Dance for Health organiseert dit evenement nu voor de derde keer.

Oprichter van Dance for Health Marc Vlemmix kijkt uit naar deze middag “Alles is ziektegerelateerd, de dokter, de fysiotherapeut en diëtist. Dansen haalt je even uit die gedachten. Het geeft juist een hoop energie.”



Als dj Jean zijn lang verwachte entree heeft gemaakt, kan de dansles van start. Zolang er plek is, is iedereen welkom om mee te dansen. (JvH)