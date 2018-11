Regelgeving staat centraal tijdens Amsterdam Drone Week

Alleen houdt de wetgeving voorlopig geen gelijke tred met de technologische ontwikkelingen. Tijdens de Amsterdam Drone Week, vanaf komende dinsdag in de RAI, ontmoeten beleidsbepalers, ontwikkelaars en gebruikers elkaar rondom het congres van de EASA, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.



We lopen in Nederland niet voorop als het gaat om drone-activiteiten, zegt ingenieur Bart Remes van de TU Delft. Volgens de dronedeskundige is dat vooral een kwestie van politieke (on)wil. "Dat is jammer, want boven Zürich vliegen bijvoorbeeld al dagelijks drones om pakketjes te bezorgen. Er vinden ook demonstraties plaats die laten zien hoe ze tussen de bemande luchtvaart kunnen vliegen. In Nederland kunnen drones hun nut nog niet bewijzen, simpelweg omdat we jarenlang te afwachtend waren."



Dat de toekomst aan de drones is, lijdt volgens Remes geen twijfel. "Het is geen toeval dat commerciële bedrijven als Boeing, Airbus en Uber zich aan de Amsterdam Drone Week hebben verbonden. Waar drones zijn toegestaan, zie je veel economische activiteiten ontstaan: inspecties van gebouwen of telefoonmasten, de brandweer die er brandhaarden met opspoort.



In Dubai zijn al demonstraties gepland met onbemande dronetaxi's die mensen vanaf het vliegveld naar het stadscentrum vervoeren. De volgende stap is een volledig autonome werking. Zodat je, bijvoorbeeld bij de aanleg van een brug, een drone inbouwt die automatisch periodieke inspecties uitvoert en daar rapporten over uitbrengt."



Volgens een woordvoerster van de RAI, dat de Amsterdam Drone Week samen met de EASA organiseert, zal tijdens het evenement veel over de regelgeving worden gesproken. Dat gebeurt op een cruciaal moment, omdat in 2019 Europese regelgeving van kracht wordt. "Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd," zegt Remes. "In principe geldt straks dat je activiteiten mag uitvoeren als je hebt aangetoond dat ze op een veilige manier kunnen. Je kunt dan ook grensoverschrijdend vliegen."



De RAI heeft al bekendgemaakt dat de Amsterdam Drone Week in 2019 en 2020 een vervolg krijgt.



