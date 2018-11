Recycle Sint: goedkopere en duurzamere pakjesavond

Vorig jaar draaiden speelgoedwinkels 600 miljoen euro extra omzet in de aanloop naar 5 december. En dat terwijl in veel huishoudens bergen ongebruikt speelgoed liggen omdat kinderen eruit zijn gegroeid.



Ook in de woonkamer van Elif Algu lag ongebruikt speelgoed. Daarom begon ze zes jaar geleden een eerste, kleine speelgoedruilmarkt in Amsterdam. Dit jaar staan er 65 Recycle Sint-bijeenkomsten in heel Nederland op het programma, waarvan de komende weken drie in Amsterdam.



Toolkit

Algu: "Vorig jaar heb ik het bureau waar ik voor werk, Branding a Better World, gevraagd om mijn persoonlijke project te adopteren om het samen groter te maken. En dat is gelukt. Mijn ambitie is om ervoor te zorgen dat in elke gemeente in Nederland een ruilmarkt komt, maar dit jaar leg ik de lat op 100."