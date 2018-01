Record aantal bezoekers voor Zaanse Schans

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum sluit 2017 af met een nieuw record van 2,26 miljoen bezoekers.



Daarmee is het naar eigen zeggen het best bezochte museum van Nederland. Een jaar eerder trok het museum nog bijna 2,1 miljoen bezoekers.



"Deze mijlpaal toont aan dat Van Gogh nog altijd ontelbare mensen uit de hele wereld inspireert. Dat is fantastisch," zegt Axel Rüger, directeur van het museum.



Vorig jaar was het Rijksmuseum, met 2,2 miljoen bezoekers, het best bezochte museum van Amsterdam. Het museum kan nu nog niet aangeven of ze minder bezoekers van het Van Gogh hebben ontvangen. De cijfers van dit jaar worden eind deze week verwacht.



Veel aandacht ging dit jaar uit naar de presentatie van de twee teruggevonden schilderijen die eind 2016 opdoken in Napels en de tentoonstellingen Prints in Paris 1900, Nederlanders in Parijs 1789-1914 en Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos.



Het aantal Nederlandse bezoekers liet het afgelopen jaar een opvallende stijging zien van bijna 25 procent tot 350.000. Ook het aantal bezoekers uit China en Zuid-Korea nam fors toe. De meeste buitenlandse bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.



