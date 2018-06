Rauwdouwen en sterren: een roller derby in Amsterdam

Een roller derby is wel even anders dan een rustig rondje skeeleren in het Vondelpark. Tijdens de indrukwekkende wedstrijden gaat het er namelijk nogal wild aan toe.



Wie benieuwd is naar de Amerikaanse sport vol rollende gladiatoren in een arena moet in het weekend van 9 juni naar de Apollohal. Daar vindt het eerste internationale derbytoernooi in Nederland plaats.



Knipoog

Het Amsterdamse team de All Stars zal strijden tegen teams uit Frankrijk, België en Colombia, en proberen 'de Stroopwafel Cup' te winnen. Aanvoerder Furrocious: "Natuurlijk is de naam van het toernooi een dikke knipoog en laten we daarmee zien dat we veel lol zullen maken. Maar we nemen deze sport ook bloedserieus."



Roller derby is een sport waarbij twee teams op rolschaatsen rondjes rijden de en 'jammers', herkenbaar aan de sterren op hun helm, punten scoren door tegenstanders in te halen. Door snelheid, blokkeren en hinderen is het een behoorlijk fysieke sport.



De Stroopwafel Cup

Zaterdag 9 en zondag 10 juni (10.00-20.00) €11

Apollohal, Apollolaan 4