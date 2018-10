Rapper Nelly komt naar Oost

De artiest die hits scoorde met Dilemma, Ride With Me en Hot in Here, is op 21 november te zien in Amsterdam.



De kaartverkoop is donderdag van start gegaan. Op de laatste single Freaky with you is Nelly te horen met het jonge talent Jacquees. Met de single brengt de Amerikaanse artiest een ode aan de muziek van de jaren negentig. Het lied single is een remake van Silk's hit 'Freak Me' uit 1992.



Kaarten voor het optreden in Q-Factory zijn per direct verkrijgbaar en kosten 49,95,- euro inclusief servicekosten.