Queen-musical We Will Rock You terug in Nederland

In het najaar van 2019 zal de musical met ruim 24 Queen-hits in verschillende Nederlandse theaters te zien zijn. De musical wordt de opvolger van The Addams Family en Jesus Christ Superstar.



Het is overigens niet de eerste keer dat We Will Rock You in Nederland te zien is. Tussen 2010 en 2011 was een Nederlandstalige versie van de musical te zien in het Beatrix Theater in Utrecht.



De oerversie van We Will Rock You ging op 12 mei 2002 in Londen in première, waar meer dan 4600 shows werden gespeeld. Wereldwijd trok We Will Rock You meer dan vijftien miljoen bezoekers.



Musicalsterren gezocht

Schuilt in jou een Galileo, Scaramouche, Britney of Ozzy? Goed nieuws voor musicalsterren: TEC Entertainment zoekt nog acteurs. Aanmelden voor de audities kan nog tot 15 oktober.