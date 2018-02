Q&A met Zilveren Leeuw-winnaar in Filmhallen

De Franse regisseur is die avond aanwezig bij een voorpremière van zijn debuutfilm Jusqu'à la Garde, maakte distributeur September Films woensdag bekend.



In Jusqu'à la Garde besluit Miriam tijdens de scheidingsprocedure van haar man de volledige voogdij over hun zoon Julien aan te vragen. Wanneer de rechter besluit om een gedeelde voogdij toe te kennen, voelt Julien zich verscheurd tussen zijn ouders. Als beschermengel van zijn moeder voor zijn jaloerse vader, doet Julien zijn best de goede vrede te bewaren om zo het ergst denkbare te voorkomen.



Naast de Zilveren Leeuw sleepte Xavier Legrand op het filmfestival van Venetië ook de Luigi De Laurentiis Award voor beste debuutfilm in de wacht. Jusqu'à la Garde is vanaf 1 maart te zien in de Nederlandse filmtheaters en bioscopen.



Kaarten voor de voorpremière en Q&A zijn te koop via de website van De Filmhallen.