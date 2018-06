Puzzelen met kunst in escaperoom The Gallery

Die kunst is afkomstig van een Amsterdamse kunstverzamelaar. Van Sas: "Nee dat is niet alleen verzonnen voor het verhaal. Die verzamelaar is echt. Net als de kunst. Hij ziet het als een leuke manier om zijn kunst te laten ervaren door bezoekers."



Echt en nep

Hoe lang hij daar enthousiast over blijft is nog de vraag. Je mag namelijk ook aan de kunst zitten. Sterker nog: om de escaperoom uit te komen zal je wel moeten. Van Sas: "We hebben de echte kunst aangevuld met wat 'neppe' kunst. We hebben natuurlijk wel goed nagedacht over hoe de spullen worden aangeraakt. Maar als iets van de echte kunst kapot gaat, hebben we wel een probleem."



Om het galeriegevoel compleet te maken, is er in de ontvangstruimte van de escaperoom ook een echte expositie gaande. Amsterdamse kunstenaar Nike Rijsterborgh toont er haar prints, die tevens te koop zijn voor 350 euro.



De tentoonstelling wordt zaterdag 9 juni feestelijk geopend. Escaperoom The Gallery is iedere dag open, reserveren kan via escapist.nl.