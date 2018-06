Pusha T twee keer op een avond in Melkweg

De eerste show - die om 19.00 uur begint - was na een dag al uitverkocht. Daarom is besloten om een tweede optreden toe te voegen, meldt het poppodium.



Die extra show vindt nog diezelfde avond plaats, om 22.30 uur. De kaartverkoop (€26,70) van het tweede optreden start dinsdag 26 juni om 10.00 uur.



Pusha T, debuteerde eind jaren 90, samen met zijn broer No Malice, als hiphopduo Clipse. Ze werden o.a. bekend met nummers als 'Grindin'', 'When the Last Time' en 'Mr. Me Too'.



Kanye West

Daarna tekende hij bij het label G.O.O.D. Music van Kanye West, waar hij sinds 2015 zelfs president is. Eind mei bracht Pusha T zijn derde studioalbum Daytona uit, volledig geproduceerd door West.



Ook werkte de rapper samen met grote namen zoals Kendrick Lamar, Kanye West, Linkin Park, Gorillaz en Rick Ross.



Pusha T - Extra show

Donderdag 13 december 22.30

De Melkweg