Protest tegen show van R. Kelly in The Box

R. Kelly wil op 20 april optreden in The Box in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de Europese King of R&B Tour.



Petities

Zowel op Avaaz.org als op Petities24.com wordt opgeroepen de show van de omstreden zanger te voorkomen. 'Deze artiest heeft vele jonge dames seksueel misbruikt, verkracht en als seksslavinnen gebruikt voor zijn eigen genot,' staat in het verzoekschrift van laatstgenoemde petitie.



#MuteRKELLY

Top 2000 VrouwenStemmen, een initiatief van de Amsteramse Nienke Raap, heeft daarnaast ook het evenement 'International Mute R. Kelly Day' - een reactie op de 'International R. Kelly Day' dat voorheen in café Struik en Roest werd georganiseerd - in het leven geroepen. 'Stop met het beschermen van beroemdheden #MuteRKELLY,' luidt de boodschap.



The Box was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.



Documentaire

R. Kelly raakte onlangs in opspraak na de verschijning van de documentaire Surviving R. Kelly. De makers van het programma spraken zo'n vijftig mensen over Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger voluit heet.



Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding van de drie afleveringen heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger.