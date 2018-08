Proost: eerste flessen tulpenlikeur van de Zuidas

In 2016 werden er 6000 tulpenbollen op het talud van de A10 geplant. Die tulpen werden vervolgens geplukt en verwerkt tot twee verschillende batches tulpenlikeur. De een wat zoeter en aardser, de ander meer citrusachtig van smaak.



33 tulpen in een flesje

Beide batches sterk worden nu in een gelimiteerde oplage verkocht. Niet zo gek, want in een flesje van 100 milliliter gaan maar liefst 33 tulpen. Ligtelijn: "Het was eigenlijk een experiment, we wisten niet of de tulpen daar überhaupt goed zouden groeien. Maar het gaat zo goed dat we nu bezig zijn met het ontwikkelen van een tulpengin."