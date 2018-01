Programma laatste avond Sexyland bekend

In feestlocatie Sexyland wordt elke avond van het jaar gerund door één van de 365 Amsterdamse leden. Van expositie tot wilde clubnacht en van boeklancering tot breigroep: het afgelopen jaar bleek de programmering, logisch, een eclectisch geheel.



Om het tijdelijke sluiten van Sexyland te vieren wordt teruggegrepen naar de hoogtepunten van 2017 en de 365 dagen op een avond nog eens dunnetjes over gedaan.



Onder andere schrijfster Maartje Wortel, singer-songwriter Lucky Fonz III treden op, Joost van Bellen draait ondersteboven, de mannen van Duke of Tokyo verzorgen karaoke en Texas Schiffmacher regelt een bingo-spel. Er zijn installaties, theatrale acts, interactief theater en een Michael Jackson tribute. In totaal zijn er tientallen acts.



Na de finale opent Sexyland opnieuw in april.



Finale: Best of Sexyland 2017

Zaterdag 13 januari (19.00-06.00)

Sociëteit Sexyland