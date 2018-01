Proefwerk 2017: Dit waren de beste en slechtste recensies

Wat menuopbouw betreft zien we nog steeds veel shared dining - in sommige gevallen lijkt het vooral een excuus om gerechten die kleiner zijn dan een voorgerecht te verkopen voor de prijs van een tussengerecht. Onze ervaring is dat we vaak schrikken van de rekening en dat het delen niet altijd even goed werkt.



Wel leuk vinden we dat veel restaurants de vrijheid nemen kleine en grotere gerechten door elkaar aan te bieden - dat is fijn en klantvriendelijk, mits goed duidelijk wordt gemaakt hoe groot of klein die gerechten dan zijn. Ook nieuw: de online aanbetaling (Nacarat), het all-inticket voor de hele avond (Winterrestaurant) en vegetarisch eten per ons (Spirit). Wat we beduidend minder zien dan een paar jaar geleden is de table d'hôte.



De groenteopmars gaat tot ons plezier ook gewoon door, en wederom openden er een aantal veganistische restaurants. Dit waren vooral fastfoodconcepten zoals de geslaagde Vegan Junk Food Bar, maar ook meer avondvullende programma's als Morris & Bella, waar je je plantaardige hap kunt aankleden met vlees. Ik denk dat we kunnen stellen dat de emancipatie van de vegetariër in de Amsterdamse horeca is voltooid: in veruit de meeste zaken komen die als gelijkwaardige mee.



#uglydelicious

Het laatste dat ik in deze van #instafood vergeven en visueel ingestelde ­tijden graag als trend zou willen aanstippen, is de tegenbeweging opgestart door de Amerikaanse chef David Chang, met de naam #uglydelicious: eten dat er onspectaculair uitziet, maar wel verschrikkelijk lekker smaakt.