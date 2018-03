Private dining in panterprint bij The Closet

Het is best een opgave; loop Mama Kelly in het Olympisch Stadion in - die roze tent met kip en kreeft - loop de trap op en vind tussen al dat roze een deur. Daarachter schuilt The Closet: een private dining waar je alleen na reservering kunt eten met slechts je eigen gasten.



Werkelijk alles bij The Closet is gehuld in panterprint: de vloerbedekking, het plafond, de muren en de deuren. Met hier en daar een lik goud.