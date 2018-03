Prince in de Beurs van Berlage: Dichter bij kan niet meer

Uiteraard, de vloerbedekking is er paars en wollig. In de Purple Rain-kamer van de expositie My Name Is Prince moet de overleden popster zich volkomen zijn purperen zelf hebben gevoeld.



De kostuums die Prince in die glorieuze jaren 80 droeg, hangen nog niet aan hun knaapjes in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Maar de garderobe wordt snel aangevuld.



Er wordt nu nog druk gebouwd, geboord en gedweild.