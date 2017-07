Pride Amsterdam trapt af met demonstratieve mars

'Waarom huilen als homo?'

De kritiek op de Gay Pride dat het alleen nog maar een feestje is? Onzin, zegt directeur Lucien Spee in een interview met Het Parool.



"Wat is er mis met een feestje? Waarom zouden wij moeten huilen dat wij homo zijn? Zo'n jongen uit de provincie, the only gay in the village, die met zijn hele familie naar Amsterdam komt. Hij op de boot, zij met koelboxen langs de kant om naar hun neefje te zwaaien en ook nog even naar Viola Holt. Hoe mooi is dat?"



Ook dat het alleen een feestje is voor hetero's vindt hij een non-issue. "In alle moeilijke landen waar nu Prides ontstaan, zijn het hetero's die het voor hun homovriendjes opnemen. En hoe hebben we hier in de Tweede Kamer telkens een meerderheid gekregen als het ging om homorechten? Toch echt door de hetero's."



Lees het volledige gesprek: 'Wij zijn geen sprinkhanen die even neerstrijken'