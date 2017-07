Pride Amsterdam begint met demonstratieve mars

Pride Walkd

Met een demonstratieve mars begint zaterdag de Pride Amsterdam, zoals de jaarlijkse Gay Pride vanaf dit jaar heet.



Naar verwachting lopen er duizenden mensen mee met de Pride Walk vanaf het homomonument naar het Vondelpark. Ze vragen hiermee aandacht voor de situatie van lhbti'ers in landen waar homoseksualiteit volgens de wet nog strafbaar is.



Stichting Amsterdam Gay Pride heeft de naam van het evenement aangepast, omdat ze een bredere doelgroep wil aanspreken. Het feest is al lang niet meer alleen voor homoseksuelen, want de verzamelnaam lhbti staat voor lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.



Op zaterdag 5 augustus is het jaarlijkse hoogtepunt van de pride, de roemruchte botenparade. De tachtig boten vertrekken dit keer vanaf het Oosterdok, wat eerder het eindpunt was, en gaan naar het Westerdok, het voormalige beginpunt. Dit bevordert volgens de organisatie de doorstroming.



Voor het eerst is er dit jaar ook een driedaags programma in Zandvoort: Pride at the Beach.