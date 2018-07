Pride Amsterdam 2018 barst los met Pride Walk

Het feest is vooral bedoeld voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti). Grote publiekstrekker is traditiegetrouw de Canal Parade, die volgende week zaterdag door de grachten trekt.



Op het evenement komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers af. Met het thema 'Heroes' wil de organisatie mensen in het zonnetje zetten die zich op allerlei manieren inzetten voor anderen, of ze nu wel of niet behoren tot lhbti-gemeenschap.



Pride Walk

De eerste dag begint om 11 uur met toespraken en optredens bij het Homomonument op de Westermarkt. Daarna loopt een stoet met naar verwachting duizenden deelnemers in de zogeheten Pride Walk door de binnenstad naar het Vondelpark voor de officiële openingsceremonie.



Met de Pride Walk wordt ook aandacht gevraagd voor lhbti's in de 73 landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat.



De dagen daarop zijn er verschillende activiteiten zoals Pride at the Beach in Zandvoort en vele straatfeesten en concerten.



De traditionele botenparade staat in het teken van mensenrechten overal ter wereld.