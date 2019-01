Pretogen die het vonkenvuur van een brandstapel overtreffen

Wat Cityguys Horecava Street Take-over

Waar Bar Broker, Reguliersdwarsstraat

Wie Jean-Paul Schaddé van Dooren, Roger Bloem, Steven Strijbosch, Albert van Beeck Calkoen, Sebastian Kolstee, Anne Heijligers

Wanneer Woensdag 9 januari, 19.30 tot 21.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans zag een bar vol mensen tegelijk een jenever leegslurpen

Ter zake. Cityguys is een website met tips over de beste horeca in de stad. JP: "Het begon uit frustratie vanuit vrouwenbloggersoogpunt."



Een woord om te onthouden bij Wordfeud.



"Allemaal high tea en dit en dat. Maar ik wil weten waar je het beste kunt eten. De beste burger, bloody mary, champagne. Wij zijn Amsterdammers en we houden van feest. Elke motherfokking dag een feest. Als je wilt weten waar het feest is, moet je bij ons zijn."



Inmiddels hebben ze een half miljoen bezoekers per maand. Een mannetje of vijf, acht Cityguys bezoekt twee à drie bars, restaurants per dag. Maar ze schrijven alleen over de vijf beste.



Bloem, inmiddels ook aangeschoven: "Anders is het zonde van mijn tijd. Als we alleen al op Insta zetten dat we er zijn, is dat genoeg om ons uit te nodigen."



Overdag hebben ze allemaal echt werk. Bloem: "Dit is allemaal voor de lol. Al die foodbloggers, hartstikke leuk, maar na een paar jaar moet je echt op zoek naar een baan."



Na twee uur sta ik buiten. Het kan nog net.



