Prada voor een prikkie: hier koop je merkvintage per kilo

Branded per Kilo is een initiatief van Vintage per Kilo, dat al zeven jaar in Nederland en in België grote vintageverkopen organiseert.



Vintage-expert Serge Adriaanse van Vintage per Kilo reist al jaren de wereld rond voor de inkoop van vintage. Het gros van zijn vondsten werd tijdens de afgelopen Vintage per Kilo-edities verkocht. De high-end stuks, de krenten uit de pap, worden nu voor het eerst tijdens dit speciale Branded per Kilo-event verkocht.



Slim rekenen

Zoals de naam doet vermoeden betaal je niet per stuk, maar per kilo. Zodra je klaar bent met shoppen, gaan al je items op de weegschaal en betaal je voor het totale gewicht.