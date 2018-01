Powernappen kan in een dutjespop-up op Amsterdam CS

In de Amstelpassage van het Centraal Station kan je neerstrijken in een Aupingbedje en een tukkie doen in een afgeschermde ruimte. Gordijntjes dicht, dekentje erover, wekker aan en slapen maar.



De powernap duurt twintig minuten; volgens initiatiefnemer Auping de perfecte tijd om goed uit te rusten, maar niet in een te diepe slaap te komen. Daarna word je gewekt, aldus de organisatie.



Na zo'n dutje ben je volgens de beddengigant alerter, efficiënter en creatiever en minder gestresst. Je kunt alleen niet met z'n tweetjes in bed gaan liggen, want "powernappen doe je in je eentje".



De vier slaapkamers zijn tot en met 14 februari te bezoeken. Kan je mooi een schoonheidsslaapje doen voor je valentijnsdate.



Dutjes in CS

Dagelijks t/m 14 februari (11.00-20.00) gratis

Lil' Amsterdam