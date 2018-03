Powerkoppel Beyoncé en Jay-Z deze zomer in de Arena

Dat maakt concertorganisator Mojo maandag bekend. Het duo Knowles-Carter bezoekt in het kader van de On The Run II-tour verschillende steden in Europa en Noord-Amerika. Onder meer Berlijn, Londen, Rome en Parijs worden aangedaan.



In de zomer van 2014 reisde het tweetal zes weken de wereld rond om in uitverkochte concerthallen hun hits ten gehore te brengen onder de noemer On The Run-tour.



In 2016 stond Beyoncé al in de Johan Cruijff Arena, destijds nog de Amsterdam Arena genoemd. Haar optreden werd als weergaloos bestempeld, maar des te feller was de kritiek op het slechte geluid in het stadion.



Beyoncé en Jay-Z

19 juni 2018, Johan Cruijff Arena

Kaartverkoop start maandag 19 maart om 10.00 uur