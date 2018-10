Popcornpanel over Shoplifters: hartverwarmend en beetje traag

Joram Willink (43), producent

"Het was een mooie en hartverwarmende film die de betekenis van familie onderzocht. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag gezocht: wanneer ben je eigenlijk een moeder? Het verhaal ontwikkelde zich langzaam en op het einde zat een goede twist die ik maar niet zal verklappen. Ik laat mij graag verrassen door buitenlandse films, maar het is wel anders dan de meesten mensen gewend zijn. Je moet er van houden.



Iris de Moor (33), business controller

"Persoonlijk ben ik niet zo van arthousefilms maar deze was echt heel mooi. Het was een soort puzzel die langzaam op gang kwam en die je steeds beter ging begrijpen. De verhoudingen tussen de hoofdpersonen waren niet gelijk duidelijk en kwamen pas op het einde goed naar voren. Ik ben uiteindelijk niet laaiend enthousiast omdat het verhaal wel heel traag was. Het Japans maakt het ook gewoon net iets moeilijker te volgen."



Marije van Leeuwen (41), manager aftersale

"Deze film was zeker de moeite waard en zeer indrukwekkend. De Japanse sfeer kwam heel goed naar voren en de karakters waren heel aandoenlijk en kwetsbaar. Door armoede en verwaarlozing zaten de hoofdrolspelers in een grijs gebeid. Eigenlijk waren het boefjes op de grens van wat wel en niet mag. Dit gaf de karakters heel veel warmte en begrip. De karakters in combinatie met de klinische Japanse sfeer maken deze film echt een aanrader."