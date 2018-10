Popcornpanel over Becoming Astrid: eerbetoon aan tragisch leven

Gijs Dekkers (36), business controller

"Deze film past wel bij het herfstgevoel, een beetje somber. De beelden zijn donker en de film is af en toe wat schokkerig opgenomen, daardoor word je echt meegenomen in het verhaal. Er wordt ook veel drugs gebruikt waardoor je zelf ook zo'n katerig gevoel krijgt. De wending aan het einde vond ik onverwachts. Ik wist niet dat de film los gebaseerd was op een waargebeurd verhaal, maar ik kan me zo voorstellen dat dit in het echt ook zou kunnen gebeuren."



Marlou Letsoin (29), kinderoefentherapeut

"Ik had medelijden met de hoofdpersoon, hij was eenzaam aan de top. Als sporter moest hij steeds presteren maar hij kon dat niet waarmaken. Daardoor werd hij behoorlijk schizofreen. Ik kreeg van deze film echt het gevoel dat het leven van een topsporter heel treurig kan zijn. Ik weet niet of ik Engel zou aanbevelen, ik kreeg er een zwaar gevoel van. Ik moet nu echt even iets leuks doen om mezelf weer op te peppen."



Margot Loorbach (56), jongerenbegeleider

"Ik vond de film wat langdradig en ik ben ook niet zo'n liefhebber van die schokkerige beelden. Toch vond ik hem intrigerend. Het verhaal verliep niet chronologisch. Ik vroeg me steeds af: is dit een flashback, een droom of een vooruitblik? Omdat ik dat probeerde te begrijpen, bleef ik bij de les. Ik was ook benieuwd wie de hoofdpersoon nou daadwerkelijk was. Hij was voortdurend onder invloed van middelen. De film zet je dus wel aan het denken, maar hij is niet geschikt voor een groot publiek."