Pools winkelen in Noord: pierogi en chocoladesnoep

Wie over de Meeuwenlaan fietst kan eigenlijk niet om de Poolse supermarkt heen. Het witte hoekpand met 'Poolse Costa supermarkt welkom' in grote rode letters aan de gevel genageld, is een nogal opvallende verschijning tussen de woonhuizen.



De Poolse supermarkt bestaat al zo'n vijf jaar en is niet alleen een geliefde winkel in de buurt, maar ook voor de stad en omstreken. Het is de enige Poolse supermarkt in Amsterdam.



Een Poolssprekende Irakees

Ja, de eigenaar is op vakantie, maar medewerker Huner ('Ik ben alleen niet Pools, maar kom uit Noord-Irak'), wil best meer over de winkel vertellen. Polen zijn volgens hem verknocht aan de producten uit hun thuisland. Het is dan ook een komen en gaan van vaste Poolse klanten die hij bij de naam kent. "Maar ook genoeg Nederlanders, Bulgaren, Russen, Roemenen en Marokkanen weten onze winkel te vinden."