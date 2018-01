Polonaise door een halflege Bruna in Nieuw-West

Theo Drieling komt een bos bloemen brengen, hij is bepaald niet de eerste. "Ter verhoging van de feestvreugde," zegt Drieling. De bloemen zijn ook namens zijn vrouw.



Best bijzonder, al die mensen die speciaal afscheid komen nemen en ook nog eens al die bloemen. "Is dat zo?" zegt Carlo. "Ik weet het niet, ik maak het voor het eerst mee."



Daarna volgt een schaterlach, niet zijn laatste deze middag.



Tien jaar zaten Carlo en zijn vrouw Sherida op deze plek. Aan de locatie ligt het niet, in het winkelcentrum van Plein '40-'45 tegenover de Appie en de Gall & Gall. Het is de huur. Die was al hoog, zeker tijdens de crisis, en wordt alleen maar hoger. Genoeg is genoeg.



Klanten bleven hopen dat ze zich nog zouden bedenken. Sherida: "Elke week kwam een oud vrouwtje: 'Is er een wonder? Is er een wonder?'"



Dat is er niet. Carlo en Sherida gaan eerst maar eens op reis, ze beginnen in Singapore.