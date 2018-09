Polo en taart met symboliek

Wat 150 jaar Rode Kruis

Waar Museumplein Polo, Museumplein

Wie Cor van Zadelhoff, Marjolein Moorman, Jerry Straub, Emmy Stoel, Marieke van Schaik, Paul Meulemans, Suzanne Segaar

Wanneer Vrijdag 28 september, 13.30 tot 15.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans heeft een weekendtip: dat polo is ook gratis te bekijken, wel zonder hapjes

Ze fietst er ook nog even handig het coalitieakkoord in, zoals het onderdeel 'Omzien naar elkaar'. "Dat is ook heel erg waar het Rode Kruis voor staat."



Van Zadelhoff vertelt dat het Rode Kruis een locatie als deze dik heeft verdiend.



"Honderdvijftig jaar is niet niks. Kijk, we hebben ook de zon besteld."



De invloed van Van Zadelhoff in deze stad, scherp samengevat.



Het is tijd voor de taart. Segaar: "Marjolein gaat niet snijden, ze kríjgt de taart."



Jongens, wat is het nu?



Uiteindelijk snijden Segaar en haar directeur Marieke van Schaik de taart en het eerste stuk is voor de locoburgemeester. Segaar: "De symboliek is: wij geven deze taart aan alle Amsterdammers."



Het tweede stukje is voor Van Zadelhoff. Die bedankt. "Ik ben net met een koolhydratendieet begonnen."



Je kunt het allemaal vooraf nog zo leuk bedenken, zo'n taart met symboliek, maar hoe het uiteindelijk loopt, is toch altijd afwachten.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl