Poepen in de ruimte: dat is altijd bonus

In de hal van de Stadsschouwburg in Amstelveen is het een ongenadige chaos. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen niet praten, ze kunnen alleen schreeuwen en ze kunnen niet lopen, ze kunnen alleen rennen, het liefst pal voor je langs.



Je kunt het wedstrijdspanning noemen, of even dat ventiel loslaten na een prestatie, maar dat is romantiek.



Het is pauze tijdens de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Kinderen dragen T-shirts in de kleur van hun provincie. 'Lezers zijn winnaars' staat erop. Er zijn gebakjes en frisdrank.



Ik ga even rustig zitten bijkomen.



"Meneer! Meneer! Mogen wij die dopjes?"



Naast me staat inderdaad een dienblad met daarop een hoop dopjes van flesjes fris. "Natuurlijk jongen," zeg ik met een groots gebaar, want ik ben erg goed met kinderen.



De gong. De zaal stroomt vol. "Wil jij foto's maken voor Facebook?" vraagt een oma in de rij voor me aan haar man. "Ik heb mijn leesbril niet op," zegt opa, wel met een behoorlijk nieuwe smartphone.