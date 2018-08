Pluk de Nacht organiseert hondenfeestje

Vrijdag is er weer een gewone filmvoorstelling. Is het terrein op tijd drollenvrij?

"We hopen dat alle baasjes netjes de drollen van hun honden opruimen, anders doen wij dat. Dat doen we ook voor en na elke voorstelling. Het Stenen Hoofd is eigenlijk nooit schoner dan wanneer wij er staan."



Zaterdag is de laatste voorstelling van dit seizoen. Is deze 15e editie van Pluk de Nacht geslaagd te noemen?

"We zijn heel tevreden, ook met het weer, want de afgelopen twee jaar hadden we een minder goede zomer. En als het morgen regent kan je de film in een tent zien. Een binnenvertoning met het geluid van regendruppels op de tent is ook heel bijzonder."



Pluk de nacht (Dog Day Afternoon op vrijdag)

T/m zaterdag 25 augustus

Het Stenen Hoofd