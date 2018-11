Pirouettes en pootje over: ijsbanen in de stad openen

Met nachtvorst aan de grond en frisse, zonnige dagen in aantocht, gaat menig schaatshart sneller kloppen.



Op het Rembrandtplein opent vrijdag 16 november om 19.00 uur Winterplaza: een ijsbaan (€2,50, schaatsverhuur €5) met rondom Duitse houten chaletjes met horeca, voor een oppeppende glühwein of een druipend broodje worst. Schaatsen kan hier tot en met 6 januari.



Museumplein

Op het Museumplein opent zaterdag 17 november een grotere ijsbaan (€6,50, schaatsverhuur €6,50 voor twee uur) net als afgelopen jaren compleet met Magere Brug waar je onderdoor kunt schaatsen. Ook hier is horeca waar je een warme choco of kop snert kunt krijgen.



Elke zondagmiddag zijn er dj's, in de kerstvakantie zijn er schaatslessen voor kinderen en vanaf half december is rondom de ijsbaan een kerstmarkt. De baan ligt er tot en met 3 februari.



Sleeën en curling

Vanaf 21 december kunnen Amsterdammers ook sleeën, sneeuwballen gooien en schaatsen in het Amsterdamse Winterparadijs in de Rai. En op het dakterras van Floor 17 verschijnt vanaf 1december een ijsvloer waar je gedurende de winter een potje curling op kunt spelen.