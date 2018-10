Pink treedt op in Johan Cruijff Arena

Het optreden maakt deel uit van haar Beautiful Trauma World Tour die in maart van start is gegaan in Phoenix en al diverse steden in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland heeft aangedaan. De kaartverkoop start vrijdag 26 oktober.



De zangeres is ook op donderdag 27 juni te zien als headliner op het Belgische popfestival Rock Werchter. Daarnaast treedt Pink ook onder meer op in Anfield Stadium in Liverpool, de RDS Arena in Dublin, op Wembley in Londen en in het Duitse Olympiastadion in München.