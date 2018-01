Pindakaaswinkel brengt ultieme pindakaasdroom in vervulling

De 24ste van januari staat wereldwijd bekend als pindakaasdag, en dat laat de Pindakaaswinkel in de Czaar Peterstraat zich geen twee keer zeggen. Vorig jaar beet de zaak de spits af met het weggegeven van gratis ontbijtjes, dit jaar pakken ze het iets groter aan.



De winkel, geesteskind van fervent pindakaasliefhebber Michiel Vos, belooft op Facebook bijzondere pindakaasdromen in vervulling te brengen. 'Het kan niet gek genoeg.'



Sculptuur van pindakaas

In de comments dienen liefhebbers van pindakaas hun stoutste dromen gerelateerd aan het broodsmeersel te delen. De Pindakaaswinkel belooft er een of twee werkelijkheid te laten worden.



In de reacties worden de meest uiteenlopende plannen gedeeld. Zo wil ene Amber het gewicht dat ze het afgelopen jaar heeft verloren in pindakaas ontvangen. En de dochter van Claudia wil een sculptuur maken van pindakaas. De winkel bepaalt uiteindelijk welke droom in vervulling gaat.



Daarnaast geeft de zaak op woensdag 24 januari een mini-pindakaaspotje weg bij de aanschaf van een gewone pot.



Lees ook: 7 x Amsterdamse winkels waar je maar één ding kunt kopen