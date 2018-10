Pilates met puppy's: gilletjes, kreetjes, feest

Stel, je bent vrouw, hebt een klein hondje en dan is het ook nog eens dierendag. Voorwaarde is wel dat je ook van Halo Top Happiness Gym hebt gehoord.



Dan heb je het goed.



Voor mij geldt dit alles niet, dus ik kijk weer eens mijn ogen uit. Pilates and puppies: waar te beginnen?



Ik zie een badkuip, tot de rand toe gevuld met ballen in de kleuren ­roze, geel en wit. Erboven hangt een tros ballonnen. De directe ­omgeving is roze.



De badkuip is leeg, maar ik ben een geduldig mens.



Achter kamerschermen hoor ik de instructeur: "Keep yourself in a bridge. And up with one leg!"



Geen geblaf verder.